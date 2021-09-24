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Томичка повернула телефон к банкомату и лишилась 600 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, деньги кража имущество потеряно банкомат мошенничество Томичка повернула телефон к банкомату и лишилась 600 тыс. рублей

Жительница Томска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 39-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков, клиентом которого являлась его собеседница. Он сообщил, что мошенники оформили на её имя кредиты в нескольких банках и пытаются получить деньги. Чтобы им помешать томичке предложили оформить «встречные» заявки.

Действуя по указаниям мошенников женщина оформила кредиты на 600 тыс. рублей, которые были зачислены ей через мобильные приложения. Продолжая следовать инструкциям мошенников томичка установила на свой смартфон приложения для удаленного контроля, а потом повернула его экраном к банкомату. Когда она снова посмотрела на экран, то обнаружила, что все кредитные средства переведены на незнакомый счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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