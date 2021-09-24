Известная джазовая певица Карина Кожевникова выступит вместе джаз-оркестром «ТГУ-62» в Томске

24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Одна из лидеров российского джаза — певица Карина Кожевникова выступит в Томске вместе с джаз-оркестром «ТГУ-62». Концерт пройдет в Центре культуры Томского государственного университета 20 октября, сообщают организаторы.

Карина Кожевникова дебютировала в 1996 году в московском «Джаз-Арт клубе» и за несколько лет стала одним из лидеров российского джаза.

«Уникальный, завораживающий тембр её голоса, проникновенная и интимная манера, прекрасное владение техникой вокальной импровизации „скэт“, обширный репертуар, тонкое и глубокое проникновение в суть джазовой музыки сделали её желанной и частой гостьей на лучших концертных площадках России», — отмечают организаторы.

Концерт пройдёт 20 октября по адресу пр. Ленина 36, Центр культуры ТГУ. Стоимость билетов: 300 — 500 рублей, купить их можно здесь.

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