Томские следователи займутся случаем с нападением пациента на фельдшера «скорой»

23 сентября 2021 / Томский Обзор

В Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападение пациента на фельдшера скорой помощи из органов дознания в Следственный комитет, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, сегодня, 23 сентября, 35-летний мужчина напал на фельдшера, которая оказывала ему первую помощь, и причинил телесные повреждения, степень тяжести которых определит судебная медицинская экспертиза.

«Во время осмотра внутри автомобиля „скорой“ пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», — рассказала пострадавшая фельдшер скорой помощи Анжелика Акентьева.

Нападавшего задержал прибывший по вызову водителя бригады наряд полиции.

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