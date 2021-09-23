18+
18+

Томские следователи займутся случаем с нападением пациента на фельдшера «скорой»

Криминал, Происшествия, Томские новости, следователи нападение пациенты скорая происшествия бригада скорой помощи жесть Томска Томские следователи займутся случаем с нападением пациента на фельдшера «скорой»

В Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападение пациента на фельдшера скорой помощи из органов дознания в Следственный комитет, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, сегодня, 23 сентября, 35-летний мужчина напал на фельдшера, которая оказывала ему первую помощь, и причинил телесные повреждения, степень тяжести которых определит судебная медицинская экспертиза.

«Во время осмотра внутри автомобиля „скорой“ пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», — рассказала пострадавшая фельдшер скорой помощи Анжелика Акентьева.

Нападавшего задержал прибывший по вызову водителя бригады наряд полиции.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский проект «Главное — сохранить!» ищет бывших жителей здания Солдатской синагоги

25 августа 2021
Томские новости

Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины задержали в Томске

21 сентября 2021
Томские новости

«Сибагро» купило здание старейшего томского ресторана «Славянский базар»

13 сентября 2021
Томские новости

Томские ученые помогут снизить стресс от перехода в виртуальную среду

10 сентября 2021
Томские новости

На фестивале в Томске выступит звезда российского блюза

30 августа 2021
Томские новости

Томичка хотела купить планшет, а получила коробку с тапочками

6 сентября 2021
Томские новости

Томские парапланеристы привезли медали с международных соревнований

3 сентября 2021
Томские новости

В Томске появится новый паркур-парк

1 сентября 2021
Томские новости

Первое Детское радио начнет вещание в Томске в сентябре

26 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle