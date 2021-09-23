Пациент напал на фельдшера «скорой» в Томске

23 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Минувшей ночью, 23 сентября, в Томске пьяный пациент напал на фельдшера 9 бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Машина «скорой» помощи прибыла на вызов, поступивший с Иркутского тракта, с просьбой о помощи пострадавшему мужчине. Пациент находился в алкогольном опьянении.

«Во время осмотра внутри автомобиля „скорой“ пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», — рассказала пострадавшая фельдшер скорой помощи Анжелика Акентьева.

Нападавшего задержал прибывший по вызову водителя бригады наряд полиции.

«Анжелика Камильевна работает на станции с августа 2020 года. За короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива в общении как с пациентами, так и коллегами. Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным», — прокомментировал главный врач станции скорой медицинской помощи Валерий Родионов.

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