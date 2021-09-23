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Четверо пострадали, один погиб при столкновении встречных иномарок в Томской области

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Накануне, 22 сентября, в Томской области столкнулись Honda Stream и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 20 километре трассы трассы Стрежевой-Нижневартовск. По предварительным данным, водитель Honda во время обгона движущегося впереди автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

В результате ДТП оба водителя и 4 пассажира Honda с травмами доставлены в медучреждение. Один из пассажиров этого автомобиля погиб. Его личность устанавливается.

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