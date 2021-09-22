«Наступление» кустарников ускоряет таяние вечной мерзлоты в Арктике — томские ученые

22 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставил Сергей Лойко

Исследование ученых лаборатории «БиоГеоКлим» Томского государственного университета показало, что экспансия кустарников в Арктике ускоряет таяние вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба вуза.

«В последние годы всё чаще говорят о том, что под влиянием глобального изменения климата Арктика становится зеленее. Действительно, в ходе экспедиций мы всё чаще сталкиваемся с этим феноменом, — рассказывает руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории „БиоГеоКлим“ ТГУ Сергей Лойко. — Например, на юге тундры в ЯНАО наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь, ольхи. В естественных условиях заселение кустарников происходит в месте вспучивания грунта, когда возникшее при замерзании почвы давление приводит к разрыву подстилки и выдавливанию на поверхность суглинка. На таких „медальонах“ хорошо приживаются семена ольхи. Особенно активно ольха распространяется в местах с антропогенным механическим нарушением почв, например, на заброшенных зимниках и стоянках оленеводов».

Под ольхой стелется карликовая береза, разные виды трав, в том числе нетипичные для данной местности, например, недоспелка копьевидная, характерная для лесов на юге Сибири. Помимо этого, в арктических «оазисах» появляются ещё около 10-15 видов растений: княженика, вейники, иван-чай, чемерица, синюха и другие. Зимой кустарники удерживают снег, который, как покрывало, отепляет почву. Данные с термодатчиков, установленных в почве, показали: разница температур на участках с растительностью и без неё может составлять 10-15 градусов.

К примеру, в феврале в Тазовском районе температура на открытых участках на глубине один метр составляла минус 10-12 градусов, а в почве под кустарниками она была равна нулю. То есть, глубина оттаивания мерзлоты возрастает в три-четыре раза и может достигать 400-430 см, тогда как на участках без «утеплителя» в виде снега глубина оттаивания не превышает 70 см. По словам Сергея Лойко, потепление климата способствует захвату тундры кустарниками.

«Очевидно, что запускается активный биологический круговорот, корни растений вытягивают из оттаявшей мерзлоты элементы, которые им необходимы для роста. Какие именно изменения происходит в почве, покажет геохимический анализ её образцов», — поясняет Сергей Лойко.

Ученые также отмечают, что, отчасти, положительно на распространении ольхи сказывается в том числе и снижение антропогенного давления — с появлением технических средств коренные народы перестали использовать кустарник как топливо. В свою очередь в ходе исследования, поддержанного грантом, томские ученые намерены оценить потенциал дальнейшего распространения кустарников и подсчитать площадь, которую они уже захватили. Новые знания могут стать основой для создания технологий природообустройства в Арктической зоне Российской Федерации.

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