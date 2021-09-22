Томская область готовится к четвертой волне коронавируса

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2021 // Фото: unsplash.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который возглавляет региональный оперативный штаб, поручил развернуть подготовку к четвертой волне новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

По словам главы региона, эпидемиологическая обстановка в Томской области стабильна, но она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 совпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний.

«В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму», — процитировал Севостьянов слова Жвачкина.

Так, губернатор поручил с октября организовать возможность увеличения числа бригад скорой помощи за счет выпускников Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), а если потребуется, создать дополнительные бригады на «скорой» из числа старшекурсников СибГМУ. Заранее были закуплены аппараты ИВЛ и реанимационное оборудование на 100 млн рублей.

«Мы оснащаем скорую помощь новым транспортом, но будем также продолжать использовать такси и машины чиновников. Больным автомобили нужнее», — подчеркнул Жвачкин.

Глава региона дал задание создать необходимый запас лекарств и диагностических средств как для стационарной, так и амбулаторной помощи больным COVID-19, а также поручил создать единую централизованную регистратуру для амбулаторных больных на базе открытого в Томской области Центра удаленного мониторинга, который создали во вторую волну эпидемии для ликвидации очередей в медучреждениях.

Жвачкин выразил надежду, что подготовительные меры не понадобятся, но подчеркнул необходимость готовности системы здравоохранения к любому сценарию.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 42 тыс. 837 случаев COVID-19, выздоровели 36 тыс. 33 человека, умерли — 559.

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