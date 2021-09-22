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Бывшего сотрудника мэрии Томска приговорили к 4 годам колонии за взяточничество

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Бывший заммэра Томска по безопасности и общим вопросам признан виновны в получении взяток в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено судом и следствием, с 2016 по 2020 годы подсудимый лично получил от двух граждан взятки в виде стройматериалов и строительства дома и придомовых построек в Томском районе. В обмен на это чиновник обеспечивал взяткодателям общее покровительство по службе, а также способствовал «в силу должностного положения в совершении действий иными должностными лицами в интересах представляемых взяткодателями двух коммерческих организаций».

Общая сумма взяток составила 3,5 млн рублей. По данному факту на основании материалов УФСБ по Томской области были возбуждены уголовные дела.

По решению суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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