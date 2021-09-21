Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 72 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 42 837 случаев заболевания коронавирусом. 36 033 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,96.

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