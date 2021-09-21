18+
18+

Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание распространение инфекции Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 72 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 42 837 случаев заболевания коронавирусом. 36 033 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,96.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске на ул. Яковлева установили новый светофор

31 августа 2021
Томские новости

Производители оборудования и контента для кино и фото соберутся в Томске на SibMediaShow

2 сентября 2021
Томские новости

Серый кот поселился на одном из зданий Томска

7 сентября 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут заморозки

13 сентября 2021
Томские новости

Томская область стала первой в Сибири по обрабатывающим производствам

1 сентября 2021
Томские новости

В Томске впервые выступит фронтмен Blues Doctors

3 сентября 2021
Томские новости

Пропавшая в Томской области туристическая группа вышла на связь

18 сентября 2021
Томские новости

IT-компания планирует создать технопарк в части корпусов манометрового завода в Томске

23 августа 2021
Томские новости

Перекрытие одно из полос по Иркутскому тракту в Томске продлится до субботы

10 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle