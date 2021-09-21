«Единая Россия» получит 27 мандатов в Думе Томской области по результатам выборов

21 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Кандидаты «Единой России» на выборах в Законодательную думу Томской области победили, но число их мандатов в парламенте сократится по сравнению с предыдущими выборами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии.

Так, «единороссы» заручились поддержкой 33,21% пришедших к избирательным урнам, КПРФ — 24,42%, ЛДПР — 12,63%, «Справедливая Россия — За правду» — 11,01%, «Новые люди» — 10,19%. «Яблоко» и «Партия Роста» не смогли преодолеть 5%-ный барьер.

Из 21 одномандатного округа кандидаты «Единой России» победили в 19. Лишь в двух округах победу одержали их оппоненты: в Академическом округе лидер регионального отделения «Справедливой России — За правду» Галина Немцева, в Лесном округе — выдвиженец от КПРФ Павел Юденко.

Таким образом, в общей сложности единороссы получат 27 из 42 мест в областной думе (64%), КПРФ — 7 (17%), «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР — по 3 (7%) и «Новые люди» — 2 (5%).

Явка превысила 40%, тогда как в 2016 году она составила лишь 32,8%.

На выборах в облдуму 2016 года избиравшиеся от «Единой России» получили 31 мандат из 42, когда десять кандидатов от этой партии прошли по списку, еще 21 человек прошел по одномандатным округам.

Пресс-служба обладминистрации сообщает, что губернатор региона Сергей Жвачкин поздравил победителей выборов в Госдуму РФ и областной парламент.

Он отметил, что облдума сохранила широкую многопартийность, в ней по-прежнему наряду с партией большинства будут работать депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» и впервые — представители партии «Новые Люди».

«Рассчитываю, что, несмотря на традиционное многоголосие в областной думе, всех депутатов от разных партий вновь объединит наша главная партия — партия томичей. Не делясь на правых и левых, красных и белых, всем нам нужно объединиться, чтобы на всех уровнях отстаивать интересы Томской области и ее миллиона жителей», — сказал Жвачкин.

Как сообщалось, на выборах в Госдуму в округах в Томской области победили кандидат от ЛДПР Алексей Диденко и Татьяна Соломатина от «Единой России».

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