Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины задержали в Томске

21 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Томские полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 15 сентября, мужчина из-за «возникших неприязненных отношений» убил женщину, которая пришла к нему в гости. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

После совершения убийства подозреваемый расчленил тело своей жертвы, а пакет с его фрагментами разбросал в разных районах Томска. Злоумышленника задержали 18 сентября. Он дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

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