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С завтрашнего дня на ул. Герцена в Томске вернут одностороннее движение

Дороги, Томские новости, ограничение движение двустороннее одностороннее движение изменения в схемах проезда в Томске С завтрашнего дня на ул. Герцена в Томске вернут одностороннее движение

Во вторник, 21 сентября, в Томске вновь вводится одностороннее движение на участке ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее администрация приняла решение об открытии на данном участке двустороннего движения, дабы не допускать большого скопления автомобилей в связи с работами на пр. Фрунзе. Сегодня энергетики завершили ремонт, в связи с чем и было принято решение о возвращении прежней схемы движения.

Предполагается, что с 10.00 до 15.00 подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства восстановит все необходимые дорожные знаки.

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