В Томской области подвели предварительные итоги выборов

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания 8 созыва и Законодательную Думу Томской области. Явка составила более 40%. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил председатель областной избирательной комиссии Ростислав Радзивил.

По его словам, больше всего голосов на выборах в Госдуму набрала партия «Единая Россия» — 32%. На втором месте КПРФ с 22%, у ЛДПР 11%, у «Новых людей» — 9%, «Справедливая Россия» — 8%. Остальные партии получили менее 5% голосов.

По предварительным данным, в выборах по томскому одномандатному округу №181 голоса распределились следующим образом:

Илья Леонтьев 22,22%;

Алексей Диденко 21,89%;

Василий Шипилов 18,28%.

В голосовании по одномандатному округу №182 явным лидером является Татьяна Соломатина, набравшая более 30% голосов. На втором месте Галина Немцева с 19,68%. На третьем Сергей Губа, за которого проголосовали 17,65% избирателей.

На выборах в Законодательную Думу Томской области также побеждает «Единая Россия», набравшая 33,24%. Далее следуют КПРФ (24%), ЛДПР (12%), «Справедливая Россия» (10%), «Новые люди» (10%). Остальные партии набрали менее 5% голосов.

По предварительным данным, лидерство кандидатов по округам выглядит следующим образом:

Вузовский №1:

Иван Пушкарев — более 36%,

Кировский №2:

Владимир Резников — более 39%,

Академический №3:

Галина Немцева — более 27%,

Центральный №4:

Сергей Автомонов — более 38%,

Ленинский №5:

Олег Правдин — более 33%,

Каштачный №6:

Кирилл Базаев — более 30%,

Белозерский №7:

Виктор Власов — более 31%,

Мичуринский №8:

Екатерина Собканюк — более 38%,

Лесной №9:

Павел Юденко — более 23%,

Восточный №10:

Сергей Котов — более 42%,

Западный №11:

Валерий Осипцов — более 38%,

Стрежевской №12:

Валерий Харахорин — более 46%,

Колпашевский №13:

Александр Куприянец — более 47%,

Асиновский №14:

Олег Громов — более 44%,

Малиновский №15:

Даниил Рябченко — более 39%,

Томский №16:

Юрий Дроздов — более 36%,

Северный №17:

Владислав Бородин — более 47%,

Приобский №18:

Паруйр Яврумян — более 44%,

Шегарский №19:

Геннадий Сергиенко — более 57%,

Кетский №20:

Степан Михайлов — более 37%,

Чулымский №21:

Антон Начхебия — более 42%.

Ростислав Радзивил уточнил, что окончательное подведение итогов состоится завтра, 21 сентября. Он также отметил, что на сегодняшний день в избирком поступило 15 жалоб, связанных с проведением выборов. Среди них — нарушения агитационного периода, порядка хранения избирательной документации и ряд обращений по разъяснениям избирательного законодательства.

Также поступили три жалобы на нарушение активного избирательного права и подкуп избирателей.

«Поскольку это является уголовно наказуемым деянием, эти жалобы были направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении лиц к уголовной ответственности», — отметил Ростислав Радзивил.

Он также высоко оценил работу наблюдателей на избирательных участках и поблагодарил их за работу в «конструктивном ключе».

Напомним, сегодня, 19 сентября, завершились выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ, голосование проводится в течение трех дней подряд — 17, 18 и 19 сентября.

Всего в регионе зарегистрирован 760 751 избиратель. В Томской области работают 769 избирательных участков.

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