В Томской области подвели предварительные итоги выборов
В Томской области подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания 8 созыва и Законодательную Думу Томской области. Явка составила более 40%. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил председатель областной избирательной комиссии Ростислав Радзивил.
По его словам, больше всего голосов на выборах в Госдуму набрала партия «Единая Россия» — 32%. На втором месте КПРФ с 22%, у ЛДПР 11%, у «Новых людей» — 9%, «Справедливая Россия» — 8%. Остальные партии получили менее 5% голосов.
По предварительным данным, в выборах по томскому одномандатному округу №181 голоса распределились следующим образом:
- Илья Леонтьев 22,22%;
- Алексей Диденко 21,89%;
- Василий Шипилов 18,28%.
В голосовании по одномандатному округу №182 явным лидером является Татьяна Соломатина, набравшая более 30% голосов. На втором месте Галина Немцева с 19,68%. На третьем Сергей Губа, за которого проголосовали 17,65% избирателей.
На выборах в Законодательную Думу Томской области также побеждает «Единая Россия», набравшая 33,24%. Далее следуют КПРФ (24%), ЛДПР (12%), «Справедливая Россия» (10%), «Новые люди» (10%). Остальные партии набрали менее 5% голосов.
По предварительным данным, лидерство кандидатов по округам выглядит следующим образом:
Вузовский №1:
Иван Пушкарев — более 36%,
Кировский №2:
Владимир Резников — более 39%,
Академический №3:
Галина Немцева — более 27%,
Центральный №4:
Сергей Автомонов — более 38%,
Ленинский №5:
Олег Правдин — более 33%,
Каштачный №6:
Кирилл Базаев — более 30%,
Белозерский №7:
Виктор Власов — более 31%,
Мичуринский №8:
Екатерина Собканюк — более 38%,
Лесной №9:
Павел Юденко — более 23%,
Восточный №10:
Сергей Котов — более 42%,
Западный №11:
Валерий Осипцов — более 38%,
Стрежевской №12:
Валерий Харахорин — более 46%,
Колпашевский №13:
Александр Куприянец — более 47%,
Асиновский №14:
Олег Громов — более 44%,
Малиновский №15:
Даниил Рябченко — более 39%,
Томский №16:
Юрий Дроздов — более 36%,
Северный №17:
Владислав Бородин — более 47%,
Приобский №18:
Паруйр Яврумян — более 44%,
Шегарский №19:
Геннадий Сергиенко — более 57%,
Кетский №20:
Степан Михайлов — более 37%,
Чулымский №21:
Антон Начхебия — более 42%.
Ростислав Радзивил уточнил, что окончательное подведение итогов состоится завтра, 21 сентября. Он также отметил, что на сегодняшний день в избирком поступило 15 жалоб, связанных с проведением выборов. Среди них — нарушения агитационного периода, порядка хранения избирательной документации и ряд обращений по разъяснениям избирательного законодательства.
Также поступили три жалобы на нарушение активного избирательного права и подкуп избирателей.
«Поскольку это является уголовно наказуемым деянием, эти жалобы были направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении лиц к уголовной ответственности», — отметил Ростислав Радзивил.
Он также высоко оценил работу наблюдателей на избирательных участках и поблагодарил их за работу в «конструктивном ключе».
Напомним, сегодня, 19 сентября, завершились выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ, голосование проводится в течение трех дней подряд — 17, 18 и 19 сентября.
Всего в регионе зарегистрирован 760 751 избиратель. В Томской области работают 769 избирательных участков.
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