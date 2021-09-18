Пропавшая в Томской области туристическая группа вышла на связь
Туристическая группа из девяти человек, не выходившая на связь с 11 сентября, связалась с представителями Русского географического общества (РГО), сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная.
«Группа сейчас находится в 30 км от Катайги (поселок в Верхнекетском районе Томской области — прим.ред.), все живы. Ждем, что к воскресенью вечером они прибудут в Томск», — сказала Калюжная.
По ее данным, тургруппа передвигается на болотоходах, с техникой возникли проблемы.
«Они сунулись в болото, где возникли технические проблемы с техникой, сменили маршрут, поэтому мы не могли их отследить», — пояснила Калюжная.
Как сообщалось, группа из девяти человек, в составе которой были члены РГО, отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, но с 11 сентября они перестали выходить на связь.
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