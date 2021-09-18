Экспедиция РГО пропала в Томской области, ее будут искать с помощью авиации

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2021 // Фото: сайт РГО

Девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области, начаты их поиски, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на источник в оперштабе по поиску пропавших.

«Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они — представители Русского географического общества. Начаты их поиски», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что группа находилась в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю.

Позже в агентстве уточнили, что пропавшие путешественники, предположительно, находятся на территории Красноярского края.

«Группа следовала из населённого пункта Александровский шлюз (Красноярский край) на территорию Верхнекетского района (Томская область). Они ехали на болотоходах. В последний раз их видели 11 сентября. С учётом пересечённой местности при всех раскладках они к данному моменту не могли достигнуть Томской области. Поэтому они сейчас должны находиться на территории Красноярского края», — сказал сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС РФ.

Он также сообщил, что экспедиция зарегистрирована на территории Красноярского края.

«Для поисков пропавших предполагается использование авиации (вертолётов), а также сотрудников полиции», — сказал сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы Енисейского района Красноярского края.

По его словам, группа изначально выехала из Енисейска в село Ярцево, потом добралась до населённого пункта Цын.

«Там они поняли, что дальше не поедут. Потом они доехали до посёлка Кривляк, откуда 11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учёта», — добавили в ЕДДС.

В свою очередь на сайте Российского географического общества уточняется, что утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО поступило сообщение от жительницы Томска. Она была обеспокоена тем, что перестали выходить на связь её 16-летний сын и бывший супруг, отправившиеся в пропавшую экспедицию. Вечером 11 сентября сын и бывший супруг в последний раз вышли на связь. Они сказали, что, предположительно, экспедиции остаётся пройти 350 километров до рабочего посёлка Белый Яр. После этого они собирались выдвигаться в Томск.

Также в сообщении отмечается, что вечером 11 сентября водитель лесовоза видел экспедицию у посёлка Майское, неподалёку от озера Светленькое в том же Енисейском районе. В этом районе есть мобильная связь, и оттуда, по всей вероятности, и был сделан звонок, о котором рассказала жительница Томска.

Следующий по маршруту населённый пункт - Фактория Сым - скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции. В нём не были замечены следы пребывания группы.

Ранее сообщалось, что 1 сентября стартовала географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области под руководством члена Томского отделения Российского географического общества Алексея Гапонова. Предполагалось, что географы пройдут по Тунгусской тропе через Васюганские болота, верховья рек Сым и Орловка, приток Кети.

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