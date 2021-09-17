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Томичей приглашают на масштабный марафон по картографированию городов

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Томичи могут принять участие в масштабном марафоне по картографированию городов России в формате открытых данных с помощью OpenStreetMap, который проходит с 10 по 30 сентября.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия каждый желающий может оставить следа на карте и помочь исследователям и активистам собрать данные о стране.

«Провести анализ доступности транспорта, рассчитать число велодорожек, посмотреть, какие факторы больше всего влияют на число жертв в ДТП — все это возможно только на основе открытых карт OpenStreetMap, данные в которых пополняются самими пользователями. Но даже накопленных за много лет данных недостаточно для улучшения улиц российских городов», — отмечают организаторы.

Таким образом главная цель марафона — сделать карты OpenStreetMap полнее, доступнее и лучше, объединив усилия сотен добровольцев.

Участникам мероприятия предлагают отметить на картах самые важные факторы, влияющие на ДТП, качество городских пространств и общественного транспорта.

«Это простые, но важные объекты: число полос, скоростной режим, островки безопасности, пешеходные переходы и др., — анализ которых позволит сделать улицы комфортнее», — отмечают организаторы.

Лучшие картографы получат денежные призы и специальные подарки от партнеров мероприятия «Инфокультура» и APICrafter. В конкурсе две номинации — профессионалы и новички. Для последних организаторы подготовили простые инструкции и поддержку менторов.

Зарегистрироваться и принять участие в конкурсе можно здесь.

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