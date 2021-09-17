В Томске появились городские часы-куранты

17 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В центре Томска появились городские куранты. Часы на здании по ул. Набережной Ушайки, 18а установили в четверг, 16 сентября. Идею реализовала клиника «Медстар», которой принадлежит здание.

Как сообщили «Томского Обзору» в организации, часы были сделаны по специальному заказу. Работают они от электросети. Сейчас идет процесс настройки хода и боя курантов.

«Мы хотим, чтобы эти часы были достопримечательностью города и местом встречи томичей», — рассказал представитель «Медстара».

Напомним, с 1971 года в здании располагался книжный магазин «Академкнига». В сентябре 2018 года из-за невозможности проведения капремонта здания он был закрыт. В декабре того же года администрацией города были проведены торги по приватизации объекта. Наибольшую цену — 26 476 200 рублей — предложил Евгений Копасов, директор клиники «Медстар». Начиная с 2019 года в здании проводится капитальный ремонт.

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