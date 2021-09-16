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Томская область попала в число регионов, где АСИ займется развитием промышленного туризма

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Томская область попала в число 30 регионов, которые попадут в проект Агентства стратегических инициатив «Акселератор по промышленному туризму», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В команду Томской области вошли представители органов власти, предприятий инновационной, электронной, судостроительной, пищевой промышленности, а также вузов, общественных организаций и турбизнеса.

Целью акселератора является развитие промышленного туризма в регионах РФ как механизма улучшения имиджа и повышения открытости предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, поддержки профориентации молодежи, создания нового турпродукта для привлечения турпотока.

Участники проекта, инициированного АСИ, под руководством федеральных экспертов будут разрабатывать свои стратегии по развитию промышленного туризма, экскурсионные программы на предприятиях и т.д. Итогом станет создание регионального маршрута.

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