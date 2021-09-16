Томские школы получат 10 новых автобусов до конца года

16 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Десять новых школьных автобусов поступят в шесть районов Томской области для перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов к месту учебы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Транспорт, вместимостью от 10 до 30 человек направят в Томский, Зырянский, Шегарский, Молчановский, Колпашевский и Тегульдетский районы. Все автобусы будут оснащены терминалами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GSM, тахографами, проблесковыми маячками, ремнями безопасности на всех пассажирских сидениях.

«В Томской области строятся новые микрорайоны, в которых открываются новые школы. Часть автобусов мы передадим им, чтобы организовать безопасные поездки детей из соседних населенных пунктов на занятия, экскурсии и обратно домой. Остальные пойдут на обновление автопарка и организацию новых школьных маршрутов — для нашей Томской области с ее огромной территорией это очень важно», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В свою очередь начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич уточнила, что школьный парк Томской области насчитывает 273 единицы автотранспорта, которые работают по 135 школьным маршрутам. 226 автобусов доставляют от дома до школы и обратно более 7200 детей. Еще 25 автобусов возят школьников на культурно-массовые и спортивные и иные мероприятия, которые проходят в регионе и за его пределами. 22 единицы автотранспорта обеспечивают перевозку детей, посещающих организации дополнительного образования, к местам проведения соревнований, конкурсов и других массовых мероприятий.

За пять лет в рамках реализации федерального проекта по отбору регионов на обновление автомобильного парка школьных автобусов в Томскую область поступило 96 автобусов. Всего в 2022 и 2023 годах Томская область планирует получить от федерального центра 48 школьных автобусов.

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