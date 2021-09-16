Стартовал грантовый конкурс «Родных городов» для лидеров социальных изменений в регионах

16 сентября 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

С 15 сентября начался прием заявок на участие в девятом грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». В течение месяца на платформе https://rodnyegoroda.ru/contest представители Томской (г. Томск, Парабельский и Каргасокский районы) и Омской (Тарский район) областей смогут подать заявку на получение поддержки проектов социальной направленности.

Приоритетные направления грантового конкурса этого года – комфортная среда, наука и образование, экология, креативная среда, сохранение традиционной культуры и поддержка местных сообществ. Авторы самых убедительных для устойчивого развития регионов инициатив получат поддержку – от экспертной до финансовой. Участие в акселераторе и поддержка наставников способствует успешной реализации проектов.

На конкурс принимаются индивидуальные и командные заявки. В этом году акцент сделан на поддержке НКО.

Александр

Дыбаль член правления «Газпром нефти» Грантовый конкурс – один из эффективных инструментов социальных инвестиций компании. Он позволяет найти и оказать поддержку локальным проектам, повышающим качество жизни и улучшающим социальный климат в регионах, где находятся наши промышленные предприятия. С 2013 года мы поддержали почти 800 таких инициатив. Сопоставляя заявки со стратегиями регионов и нашими приоритетами социальных инвестиций, мы поддерживаем актуальные для регионов проекты. При этом около половины грантовых проектов устойчивы – то есть способны самостоятельно развиваться и после завершения помощи. В этом году мы запустили образовательный курс для тех, кто только планирует участвовать в конкурсе. Это способствует высокому качеству заявок и дает местным сообществам компетенции, необходимыми для эффективного социального проектирования.

Специально для тех, кто планирует принято участие в грантовом, с 21 сентября стартует специальный образовательный курс. Каждая из восьми встреч будет посвящена конкретному разделу конкурсной заявки – от формулирования целей проекта до составления бюджета. Федеральные эксперты разберут лучшие практики развития территорий и проконсультируют участников при составлении заявок. Результат – высокие шансы на поддержку проекта. Заявки на участие в грантовом конкурсе «Родные города» принимают до 15 октября, поэтому проект можно будет доработать в процессе учебы и успеть его подать. Образовательный курс проводится для жителей регионов проведения грантового конкурса. Регистрация по ссылке до 17 сентября. Занятия пройдут трижды в неделю с 10:00 до 12:00 по московскому времени на платформе Zoom.

Программа образовательного курса:

21 сентября – Установочная встреча по грантовому конкурсу «Родные города». Идея проекта.

23 сентября - Обоснование актуальности социального проекта, постановка проблемы.

26 сентября - Цель, задачи проекта и событийный ряд.

28 сентября - Результаты и устойчивость социального проекта.

30 сентября - Команда и партнеры проекта.

2 октября - Коммуникационное продвижение проекта.

5 октября - Ресурсная карта проекта.

7 октября - Управление рисками.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

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