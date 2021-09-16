Все под контролем: томичи выбирают видеонаблюдение от «Ростелекома»

16 сентября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

За восемь месяцев 2021 года жители Томской области установили более тысячи видеокамер «Ростелекома» в своих квартирах и на приусадебных участках. В общей сложности почти четыре тысячи абонентов компании пользуются услугой «Видеонаблюдение».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это простое и удобное решение для пользователей, в котором предусмотрено два варианта размещения камер — внутреннее и наружное. Цифровое оборудование с разрешением HD или Full HD с инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время, широким углом обзора, встроенным микрофоном, датчиком движения помогает следить за жильем на любом расстоянии.

Установить и настроить камеру абонент может самостоятельно или воспользоваться помощью технического специалиста компании. Услугой можно управлять в онлайн-режиме с помощью мобильного приложения на любом устройстве, нужен только интернет. Сервис позволяет смотреть трансляцию в отличном качестве, получать уведомления на телефон о подозрительных событиях, а также сохраняет записи в защищенном облаке до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

«Современный ритм жизни диктует свои правила, а цифровые технологии помогают вписаться в него. Многие томичи раньше приобретали видеокамеры в основном для дистанционного контроля за детьми, пожилыми родственниками и домом, а сейчас мы наблюдаем, что область их применения стала намного шире. Люди размещают камеры для присмотра за строительными или ремонтными работами в квартире или на даче, устанавливают на лоджиях и балконах для охраны за автомобилем или просто хотят знать, что делают питомцы, когда хозяев нет дома, а потом выкладывают смешные ролики в социальные сети», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Компания «Ростелеком» предлагает бесплатную подписку на услугу «Видеонаблюдение» на шесть месяцев новым клиентам при покупке видеокамеры за полную стоимость. Действующие пользователи услуг интернета, ТВ или телефонии могут прибрести камеру в рассрочку, а в подарок получить два года бесплатного пользования сервисом.

Получить более подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение» можно на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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