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Томичей приглашают посмотреть на «Сказочный бестиарий» с кентавром-полканом и единорожкой

Культура в Томске, Отдых, Томские новости, музей выставка для детей куда сходить сказки Томичей приглашают посмотреть на «Сказочный бестиарий» с кентавром-полканом и единорожкой

«Сказочный бестиарий» Государственного литературного музея Москвы прибудет в Томск в пятницу, 17 сентября. Посмотреть на диковинных созданий томичи смогут в Первом музее славянской мифологии.

Как сообщают организаторы, на открытии выставки гостей ждут танцы с единорожкой, катание на кентавре-полкане, прятки с привидениями и чай из самовара.

«Сказочный бестиарий» — это вымышленный биологический музей, где собраны существа из сказок, мифов и легенд. Гости выставки смогут детально изучить бестий в их естественной среде обитания, провести практические эксперименты по измерению волшебных способностей существ и получить рекомендации по налаживанию контакта с представителями сказочной цивилизации, и даже постичь основы ухода за ними.

Специально для проекта московская художница Екатерина Шумкова создала несколько десятков объемных мягких существ, с которыми можно обниматься и играть.

Открытие выставке состоится в 17.00 по адресу ул.Загорная, 12. Сказочный бестиарий можно посетить каждый день с 10-19.00 (с 18 сентября), а можно присоединиться к воскресным занятиям в рамках Школы мифической зоологии (9-13 лет) или субботней студии детского и семейного творчества «Доступные сказки» (3+).

За подробной информацией о выставке можно обратиться на сайт музея.

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