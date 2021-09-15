Северчанин лишился более 1,4 млн рублей, поверив в утечку его «банковских данных»

15 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Житель Северска стал жертвой мошенников, которые сообщили об утечке его «банковский данных», сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником департамента информационной и экономической безопасности. Он рассказал о том, что целостность денежных средств гражданина под угрозой. После первого звонка поступил второй, уже от «сотрудников правоохранительных органов», которые убедили потерпевшего в том, что предыдущий звонок не нес ложной информации.

Из-за страха оказаться со всем без денег, северчанин выполнил все указания злоумышленников. Доверившись им мужчина снял со всех своих счётов 1,4 млн рублей и перевел деньги на счёта мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ «Мошенничество».

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