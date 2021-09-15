Аквалангисты трех томских вузов очистили дно Университетского озера и Политехнического пруда

15 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 11 сентября, в Томске представители клубов аквалангистов Томского государственного университета, Томского политеха и ТУСУРа занялись очисткой дна Университетского озера и Политехнического пруда.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, собрал университетские клубы аквалангистов клуб «Наяда» ТУСУР, к которым с этой идеей обратилась Олеся Назарова — выпускница физического факультета ТГУ и дочь известного томского гидролога Александра Назарова. Он в свое время составил подробную карту томских родников, которые и дали основу Университетскому озеру.

«Когда я в июне обратилась к ректору ТУСУРа Виктору Рулевскому с просьбой о содействии в деле благоустройства родников, встретила деятельное участие и поддержку с его стороны. Буквально через несколько дней вместе с начальником Управления воспитательной работы Ксенией Марченко и руководителем клуба подводного плавания Кириллом Бородиным мы уже обсуждали, что можно сделать», — цитирует руководителя волонтерского проекта «Родники Томска» Олесю Назарову пресс-служба ТУСУРа.

Всего в акции приняли участие около 30 человек. За 3,5 часа аквалангисты достали со дна 80 мешков мусора — полный контейнер, предоставленный САХ, и это несмотря на нулевую видимость и не самые удачные погодные условия.

«Состояние водоемов тяжелое. Требуется еще минимум две-три масштабные акции по их очистке. При этом использовать тяжелую технику там крайне затруднительно, а в случае с Политехническим прудом и вовсе невозможно. Первая помощь озерам может быть оказана силами аквалангистов и водолазов. И только после этого можно планировать рекультивацию, углубление дна, высаживать кувшинки по берегам для фильтрации воды и проводить другие работы», — отмечает руководитель клуба подводного плавания ТУСУРа.

«Сначала кажется, что вода грязная, но из-за того, что бьют родники под ряской, она достаточно чистая. Правда, стоит только начать доставать что-то со дна — поднимается ил, и не видно ничего дальше собственного носа. Это, конечно, непривычные условия для дайвинга. Кроме того, водоемы мелкие, поэтому приходилось в полной экипировке пешком передвигаться по илистому дну, чтобы наощупь доставать мусор», — поделились впечатлениями аквалангисты.

В пресс-службе ТГУ отмечают, что изначально предполагалось очищать водоемы от веток и обломков деревьев, однако, бытового мусора оказалось больше. Подводники подняли на поверхность металлический бак, работающие зонтики, обувь, покрышки, пластиковые пакеты, бутылки и игрушечную гранату. Присутствующие на месте волонтеры отсортировали скопившийся на дне за последнее десятилетие мусор и отправили на переработку. Остальное томский САХ вывез на полигон.

Как отмечают сами аквалангисты, это лишь первая часть очистки. Клуб СКАТ ТГУ планирует и дальше следить за состоянием Университетского озера.

Фото: Вероника Белецкая

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