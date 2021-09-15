До конца сентября в Томске откроется новый пункт по приему вторсырья

Экопункт по приему вторичного сырья до конца сентября откроет в Томске компания «Седьмой лепесток», сообщает пресс-служба мэрии.

Сдавать стекло, ПЭТ-бутылки, макулатуру, картон, полиэтилен, пластик, алюминиевые банки и батарейки можно будет вблизи развлекательного центра Fakел по ул. Красноармейской, 20. Разобранный мусор в новом пункте будут принимать на возмездных условиях. За килограмм отходов можно будет получить от 3 до 10 рублей. Главное, чтобы сырье было чистым. Собранные отходы будут отправляться на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и других городах.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время компания «Седьмой лепесток» планирует создать в разных районах города еще не менее пяти таких точек, рассчитанных на прием до 20 тонн отходов в месяц.

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