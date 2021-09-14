Томичей приглашают заглянуть в «Черный ящик»

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 18 сентября, в пространстве «Кочегарня» пройдет творческая встреча «Черный ящик». Гостей встречи ждет выставка современного искусства, фокусы, дискотека и многое другое.

«Различные виды искусства расширяют границы видения и мы, возможно, начинаем видеть картины мира других. Эти картины могут нас шокировать, так как чужая реальность неизвестна, инородна. Зачастую она может вызывать страх, отвращение и панику. Но может быть и наоборот — чужая реальность может поглотить нас подобно черной дыре. Черный ящик — это все мы вместе взятые — это наши проекции и их воплощения. Человек всегда хочет потрогать, нащупать спрятанное — и свое, и чужое», — рассказали организаторы.

Участники встречи смогут посмотреть на работы томских художников Аксиньи и Вероники Сарычевых, Екатерины Пушниковой, Любови Зверевой, Андрея Крохта. Полина Дам Ахматова покажет зрителям световое и театрализованное представление. За диджей-сет встречи отвечают Гена Квитков и Даша Журавлева.



Кроме того, в рамках вечера пройдет спектакль «Пир во время чумы». Как сообщают организаторы, семь смертных грехов будут ходить по залу и взаимодействовать со зрителем.

«Семь смертных грехов будут сидеть за столом и пировать, а после читать Пушкина „Пир во время чумы“, в унисон. После он разбудят привидение, которое символизирует художника, попавшего в некую проекцию вечности. Привидение будет плакат навзрыд, а грехи смеяться. После привидение сядет к ним за столом и также начнёт хохотать», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в 17.00 по адресу: пер. Батенькова, 3. Стоимость входа — 200 рублей.

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