Звезда «Мажора» Любовь Аксенова прилетела в Томск на съёмки в фильме

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: CAST production

В Томске прошли съёмки художественного фильма с популярной российской актрисой Любовью Аксёновой. Об этом сообщили 14 сентября в томском продюсерском объединении «CAST production».

Съёмки прошли для веб-сериала «Соц. сети», рассказывающем о сибиряках в пост-covid эпоху, людях, живущих в цифровом мире, работе на «дистанционке», виртуальных коммуникациях друг с другом, зависимости от лайков, аватаров, за которыми мы прячемся. Действия разворачиваются в Томске в 2021, 2025, 2030 годах.

Фильм с Любовью Аксёновой — это одна из серий веб-сериала и называется «100% счастья». По сюжету молодая успешная Анна мечтает переехать в более дорогой район города и откладывает деньги. В этом ей помогает Умный Помощник, который тщательно следит за «уровнем счастья» девушки: что она ест, чем занимается, с кем общается. Когда на пороге дома возникает менее успешный Роман, который нравится Анне, Умный Помощник мешает развитию отношений, начиная угрожать жизни Романа.

Как отметил один из инициаторов и продюсеров проекта, томич Евгений Жуков, съёмки прошли в квартирных интерьерах и улицах города. Но без сложностей не обошлось.

«Для одной из сцен в Томске необходимо было найти таксофон, мы провели глобальное исследование города, прошерстили все улицы, театры, знакомых и ничего не нашли. Почти в день перед съемками выручил томский ТЮЗ, который обнаружил по чистой случайности у себя на складах, то что мы так долго искали», — добавил Евгений Жуков.

Веб-сериал «Соцсети» — результат нового сезона уникального томского кинопроекта CAST для талантливых начинающих сценаристов, режиссеров и актеров из регионов России. За 5 лет проект приобрел федеральную известность как независимое сибирское движение, привлекающее известных деятелей российской киноиндустрии.

Съёмки веб-сериала пройдут в Томске. Помимо Любови Аксеновой (Гуляй Вася, Бывшие, Мажор, Майор Гром. Чумной доктор), в проекте снимутся Кирилл Кяро (Нюхач, Эпидемия, Измены) и Сергей Походаев (Левиафан, Закрытая школа, Кислота).

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