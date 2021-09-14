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СИБУР, волонтеры и партнеры высадили 3 000 сосен в томском лесу

Зелень в городе, Томские новости, СИБУР, волонтеры и партнеры высадили 3 000 сосен в томском лесу

В субботу, 11 сентября, Томске прошла акция по высадке саженцев сосны. Мероприятие прошло в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Поддержку в организации и проведении акции оказали Томсклесхоз и Департамент лесного хозяйства Томской области.

Как уточняют в пресс-службе СИБУРа, в акции приняли участие волонтеры и партнеры компании со своими семьями, ученики лицея при НИ ТПУ, ребята из томского технопарка Кванториум и детско-юношеской спортивная школы № 6, а также ребята из Тимирязевского и Зоркальцевского школьных лесничеств. Всего в мероприятии приняли участие более 120 человек. Благодаря добровольцам вблизи Томска были высажены 3 000 саженцев сосны и появился 1 гектар нового леса.

Сотрудники Томсклесхоза объяснили волонтерам, как не повредить корневую систему саженцев и повысить их приживаемость, на специальном мастер-классе перед началом акции. В следующем году лесники обязательно проведут исследование приживаемости молодых сосен.

«Высаженные сосны уже через несколько лет вырастут и будут улучшать экологию региона. Мы особенно рады присутствию здесь ребят из школьных лесничеств — для них это хорошая возможность практической реализации своих навыков и знаний», — пояснил директор ОГАУ «Томсклесхоз» Александр Керганд.

В продолжении акции каждый ее участник забрал домой экокуб с семенами сосны, чтобы вырастить собственное дерево.

«Если лес не восстанавливать, не приумножать, то воздух будут продавать в бутылках — шутка, но не без доли правды. Мне важно, что я внес свой вклад: наша команда высадила две с половиной длинных гряды. Это не первые высадки, в которых я участвую, можно сказать, что уже накопил опыт и готов им делиться», — отметил участник Тимирязевского школьного лесничества Дмитрий Федотов.

Ранее сообщалось, что в Томске прошла акция, в рамках которой под Томском было высажено 10 000 сосен.

Фото: пресс-служба СИБУРа

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