В Томской области сняли ограничения на ночную работу ресторанов

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 14 сентября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения», — сказал Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что на летних верандах уже не так комфортно, а коэффициент распространения инфекции снижется. Поэтому пострадавший от ограничений «ночной бизнес» может наконец вернуться к работе.

«Да и для наших студентов учреждения общепита — это не только отдых, но и подработка», — отметил губернатор.

При этом он добавил, что принятое решение не отменяет выполнение требований Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции, ношении масок и дезинфекции рук.

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 1 октября.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 42 214 случаев заболевания коронавирусом, 35 518 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,92.

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