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В Октябрьском районе Томска появились новые остановки

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На присоединенных территориях Октябрьского района Томска по просьбе местных жителей установили дополнительные остановочные павильоны.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, конструкции появились в Кузовлево-1, Кузовлево-2 и в д. Киргизка по пути следования школьных автобусов, городских и межмуниципальных маршрутов. Остановки администрации Октябрьского района передал городской департамент дорожной деятельности, а монтаж и ремонт провел социальный партнер администрации. Павильоны установили на бетонные основания, а территорию рядом с ними отсыпали гравием и песком.

В Кузовлево дополнительные остановочные павильоны установили на улицах Заречной и Школьной, где ранее по пути следования школьного автобуса было только две остановки. В деревне Киргизка вместе с прилегающей территорией обустроили разворотную площадку для общественного транспорта.

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