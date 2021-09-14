Томичам расскажут о депортации поволжских немцев в Сибирь

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 17 сентября, в Томске пройдет презентация масштабного медиапроекта «Открой ссылку», посвященного 80-летию депортации немцев Поволжья в Сибирь. Над его созданием работали преподаватели и студенты высшей школы журналистики ТГУ, а также местная автономия немцев.

«Гости мероприятия узнают „Историю одного эшелона“, прибывшего в Томск 80 лет назад по указу „О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья“, мы даже нашли его пассажиров и восстановили маршрут. Мы покажем самый важный предмет переселенца, уцелевший спустя 170 лет, расскажем, как Томская область стала местом ссылки, и кого из известных людей сюда сослали», — рассказала руководитель проекта, доцент Высшей школы журналистики Томского госуниверситета, глава пресс-центра РИА «Томск» Анна Ярославцева.

Дизайнеры медиапроекта нарисовали оригинальные иллюстрации, инфографику «Шорт-лист переселенца», воссоздали товарный вагон, в котором люди добирались до Сибири 2-3 недели. Кроме того, томичам представят полезный бонус — гайд по генеалогии, который подскажет, где и как искать свои корни.

В рамках проекта свои истории рассказывают и сами томские немцы. Среди них — декан факультета иностранных языков ТГУ Ольга Нагель, дочь и внук томского писателя Леонида Гартунга, областной депутат Леонид Глок, старожилы Кожевниково, одну из улиц которого даже назвали «Берлин».

«Контингент ссыльных в наш регион — очень пестрый и любопытный, мы решили напомнить об этом. Также не все знают, что советские немцы в Томскую область были сосланы трижды. Это около 25 тысяч человек, они стали вторым по численности этносом после русских. Мы приводим уникальные документы и цитаты очевидцев», — отмечает руководитель автономии немцев Томска Евгений Вагнер.

Презентация пройдет в «Точке кипения» по адресу пр. Ленина, 26 в 18.30. Посетить её могут все желающие — участие бесплатное, по предварительной регистрации. Презентация пройдет с соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер. Участников обеспечат масками и санитайзерами.

Кроме того, узнать о проекте можно и с помощью онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке.

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