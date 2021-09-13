«Сибагро» купило здание старейшего томского ресторана «Славянский базар»

13 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ООО «Аграрная группа-капитал» (входит в холдинг «Сибагро») приобрело на торгах, проведенных ДОМ.РФ, памятник архитектуры «Харчевня «Славянский базар», расположенный в центре Томска у здания областной администрации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные протокола торгов.

Компания предложила за историческое здание площадью 563,4 кв.м 49,5 млн рублей. Старейший томский ресторан «Славянский базар» расположен на набережной реки Томь в центре города возле здания администрации региона. Кирпичное двухэтажное здание с подвалом и четырехскатной вальмовой крышей строилось у впадения реки Ушайки в Томь в 1886–1888 годы. В разное время в здании располагались библиотека для солдат, чайная для крестьян, Дом колхозника. С 1992 года в здании вновь располагается ресторан. Ресторан широко известен, в том числе тем, что в нем обедали писатель Антон Чехов (после этого возле здания был установлен памятник писателю) и канцлер Германии Ангела Меркель.

Помимо «АГ-капитал» на аукцион, как физическое лицо, заявился Аркадий Сидоренко, который предложил за лот 49,423 млн рублей. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Сидоренко ранее возглавлял АО «Элеонор», учрежденную основателями «Сибагро» для строительства коттеджного поселка в окрестностях Томска.

Как сообщалось, в 2013 году «Сибагро» (тогда «Сибирская аграрная группа» — прим.ред.) выкупило право долгосрочной аренды здания «Славянского базара». В нем был открыт новый ресторан от Ginza Project, руководителем которого, по данным местных СМИ, стала супруга председателя правления «Сибагро» Андрея Тютюшева — Юлия.

Это не первая сделка «Сибагро» по покупке непрофильных активов. Ранее, в марте 2021 года, «АГ-капитал» приобрела недвижимость в центре Томска на 313 млн рублей, в том числе, помещения в памятниках архитектуры регионального значения, а также здание площадью 2,9 тыс. кв.м, где ранее располагался первый современный кинотеатр города и камерный театр. Кроме того в 2019 году компания приобрела имущественный комплекс бывшей Сибирской карандашной фабрики, который также включает исторические здания, однако необремененные данным статусом.

ООО «Аграрная группа — капитал» зарегистрировано в 2014 году. Компания на 90% принадлежит основному владельцу холдинга «Сибагро» Андрею Тютюшеву, еще 10% находится в собственности АО «Свинокомплекс «Уральский» (дочерняя комания «Сибагро»). Основным видом деятельности «Аграрной группы — капитал» является предоставлению финансовых услуг; оно владеет долями в ООО «Река», ООО «Свинокомплекс «Тюменский», ООО «Томские кварталы» и ряде других компаниях.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году, объединяет 12 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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