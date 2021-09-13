Завтра томичей ждут заморозки

На днях, 14–15 сентября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области ожидаются при прояснениях заморозки до — 3 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном вымерзании и гибелью сельхозкультур. Жителям также рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: