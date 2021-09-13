Завтра томичей ждут заморозки
13 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: by Annie Spratt on Unsplash
На днях, 14–15 сентября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Местами по области ожидаются при прояснениях заморозки до — 3 °С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном вымерзании и гибелью сельхозкультур. Жителям также рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности.
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