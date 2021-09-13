Под Томском высадили 10 000 сосен

13 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: ресурсный центр «Бумеранг добра»

Накануне, 12 сентября, под Томском прошла акция, в ходе которой было высажено 10 000 сосен, организованная ООО «Эко-фабрика «Сибирский Кедр».

В мероприятии приняли участие около 300 человек. В течение полутора часов волонтеры сажали 4-летние саженцы сосны на участке около 3,2 га. Деревья располагали друг от друга на расстоянии 70 см, расстояние между бороздами — 4 метра. Таким образом на гектар площади приходилось 3 000 саженцев.

«За день до мероприятия дожди размыли участок 2,5 км лесной дороги. То, что там не проедут автобусы мы узнали по факту с утра. Переживали, что люди откажутся идти так долго по мокрой дороге, но не отказался никто. В результате это приключение ещё больше сплотило людей одной целью. На посадке было ощущение единства и наполненности, которое не передать словами», — отмечают представители компании-организатора.

В ближайшие три года за высаженными соснами будет ухаживать департамент лесного хозяйства. Сами организаторы акции планируют расширить территорию лесовосстановления.

«Мы заложили питомник из миллиона орешков, чтобы самостоятельно производить посадочный материал. Теперь ему нужен уход. Мы с командой ласково называем их детским садом. Мы по-прежнему будем проводить самостоятельные акции по высадке припоселковых кедровников и глобальные акции по лесовосстановлению (от 10 000 саженцев)», — отметили в компании.

По их словам, «Сибирский кедр» готов объединить усилия с другими социально ответственными организациями, которым небезразлична тема лесовосстановление.

«В той же акции можно поучаствовать по-разному, можно приехать посадить дерево, можно посадить 100 деревьев, можно помочь транспортом или другими ресурсами для организации», — отметили в компании.

Следить за проектом можно в Telegram-канале. По вопросам сотрудничества можно обратиться к Юлии Забелиной по телефону +7 923 429 11 10.

Фото: компания «Сибирский кедр», ресурсный центр «Бумеранг добра», Евгений Брезгулевский

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