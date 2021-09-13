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«Томь» на выезде уступила «Краснодару-2»

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В минувшую субботу, 11 сентября, в Краснодаре прошел матч 10 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу, в рамках которого местный «Краснодар-2» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече на 38 минуте открыл Ираклий Манелов. Он переправил мяч в ворота томичей после прострела в штрафную. На 54 минуте гости начали отыгрываться. Никита Кирсанов решился на удар с линии штрафной и пробил точно в дальний угол.

Окончательный счет был установлен на 92 минуте матча. После подачи углового Олакунле Олусегун скинул мяч на Вячеслава Литвинова, который с близкого расстояния головой отправил его в ворота.

В результате встреча закончилась со счетом 2:1. По итогам 10 туров томская команда занимает 14 строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Следующий матч «Томь» проведет 15 сентября в Москве, где встретится с местным «Торпедо».

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