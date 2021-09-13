Томский политех прошел первый этап отбора в программу «Приоритет 2030»

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2021 // Фото: ТПУ

Научно-исследовательский Томский политехнический университет защитил защитил программу развития вуза для участия в федеральном проекте «Приоритет 2030».

Как уточняет пресс-служба вуза, команда ТПУ, во главе с и.о. ректора Дмитрием Седневым, представила на конкурс три стратегических проекта — «Энергия будущего», «Инженерия здоровья» и «Новое инженерное образование».

«Наш университет нацелен на исследовательское лидерство. Мы включены в крупные исследовательские сети, есть высокая публикационная активность в определенных областях, ТПУ является опорным вузом „Газпрома“, „Росатома“, „Роснефти“. Если посмотреть на структуру наших доходов от НИОКР, можно выделить основные предметные поля. Это энергетика, инженерия, биомедицина. Здесь мы также занимаем хорошие позиции в международных рейтингах. Например, в нефтегазовом деле, по версии QS, мы 23-й в мире и первый в России вуз» — объяснил выбор стратегических направлений Дмитрий Седнев в интервью телеграм-каналу «Научно-образовательная политика».

Проект «Энергия будущего» включает три слоя. «Традиционная энергетика» — направление в области нефтегазового сектора. «Перспективная энергетика» — слой, связанный с развитием и кадровым обеспечением ядерной энергетики. «Водородная энергетика» — фронтирное направление, для реализации которого ТПУ в 2020 году стал инициатором создания первого в России профильного консорциума. Предполагается, что результатом проекта станет создание технологического кластера «Водородная долина».

Проект «Инженерия здоровья» направлен на создание Федерального референсного центра экспериментальные медицинских технологий. Его задачей будет ускорение перехода от идей и концепций к клинически апробированным продуктам.

Последний стратегический проект, представленный руководством ТПУ, направлен на создание центра развития инженерного образования.

«Амбиция ТПУ — создание Национального центра по развитию инженерного образования, который формирует и передает в национальную систему новые модели подготовки, подходы к оценке компетенций инженеров, стандартизации качества инженерного образования, — рассказал телеграм-каналу «Научно-образовательная политика» Дмитрий Седнев в интервью. — Мы считаем, что это может существенно изменить образовательный ландшафт в стране и развернуть миграционные тренды абитуриентов в сторону вузов, в том числе региональных, которые будут практиковать такие новые модели. Это будут региональные точки притяжения для талантливых абитуриентов, которые после выпуска существенным образом повлияют на трансформацию экономики страны».

Цель программы «Приоритет 2030» — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Включенные в проект вузы будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Это позволит сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда.

Кроме того, университеты-участники программы «Приоритет 2030» смогут ежегодно рассчитывать на крупные гранты — не менее 100 млн рублей.

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