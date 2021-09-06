Томичей приглашают на спектакли театра «Драма номер три»

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2021 // Фото: drama3.ru

В конце сентября и начале октября в Томск с гастролями приедет Каменск-Уральский драматический театр «Драма номер три». В течение четырех дней на сцене областного театра драмы гости покажут томичам пять спектаклей, один из которых стал обладателем «Золотой маски» 2018 года в номинации «Работа драматурга».

Гастроли состоятся с 30 сентября по 3 октября. В первый день томичам покажут постановку «Человек из Подольска» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова. Как уточняет пресс-служба областного драмтеатра, спектакль является одним из лучших образцов современного театра абсурда. В 2018 году он завоевал «Золотую маску» в номинации «Работа драматурга».

«Герой рассказа — скромный гражданин, редактор провинциальной газеты, в разводе и с маленькой зарплатой. Но однажды попадает в полицейский участок, где его обвиняют в скучном существовании и неумении ценить красоту вокруг. Странные полицейские научат героя любить повседневность», — говорится в описании.

На следующий день томичам представят постановку «Дуры, мы, дуры». Спектакль создавался на основе документальных рассказов жителе города Глазова, где живёт сам автор пьесы Дамир Салимзянов.

Также томичи увидят трактовку гоголевской «Женитьбы», детские спектакли «Каникулы в Лукоморье» по произведению Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» и «Полосатый ослик».

Подробнее ознакомиться с программой гастролей, а также приобрести билеты можно на сайте театра.

В сообщении отмечается, что все спектакли гастрольной афиши, кроме «Дуры мы, дуры», участвуют в программе «Пушкинская карта».

Основы Каменского театра драмы были заложены в 1920-е году. Тогда под руководством Льва Эльстона была организована передвижная труппа под названием «Драмой номер три». Коллектив был собран под эгидой ПосредРабИса (посредничество работников искусств) — своеобразного актерского профсоюза в Советской России и предназначен для «культурного обслуживания» заводов Северного Урала. Коллектив успел поработать при заводе в Кабаковске (ныне Серове), потом в Нижнеме Тагиле. В 1943 году труппа получила постоянную прописку в Каменск-Уральском. Историческое название театр вернул себе в 2006 году.

В репертуаре театра более 30 спектаклей. С 2006 года постановки «Драмы номер три» собрали более 80 наград.

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