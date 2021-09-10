В Томске оборудовали тренажер-подушку для прыжков

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

В томском Академгородке оборудовали специальный тренажер — фристайл-подушку размером 10×30 метров для отработки техники прыжков.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в России всего три подобных тренажера, в Сибири они есть в Новосибирске и теперь в Томске. Благодаря новому страховочно-надувному тренажеру спортсмены могут заниматься весь год, отрабатывая здесь технику прыжков.

«Фристайлисты и сноубордисты уже начали активно тренироваться, спортсмены довольны», — рассказала тренер Анна Валинтеева (Миртова).

В сообщении отмечается, что после тестирования оборудование станет доступным для детей и подростков, которые смогут бесплатно заниматься на тренажере. А работать с ними будут тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта.

Ранее томская областная федерация фристайла стала одним из победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. За победу в конкурсе на покупку и установку наклонного страховочно-надувного тренажера федерация получила почти полмиллиона рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: