Томские проекты могут попасть на карту культурных институций фонда «Четверг»

10 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Фонд «Четверг» собирает информацию о культурных институциях Томска и Томской области. Полученные данные будут использованы при создании полной карты подобных проектов.

Как уточняют представители фонда, чтобы попасть в проект необходимо заполнить анкету, указав наименование культурной институции, город, область, прикрепить ссылки на сайт (если он есть) и социальные сети. Также нужно предоставить краткое описание деятельности организации и адрес электронной почты. Помимо этого необходимо отметить формат, больше соответствующий деятельности культурной институции.

Это не первый проект, картирующий креативные индустрии. В августе 2021 года запуск Crеабницы в Томске проанонсировал томич Александр Цой. Он работал над созданием интерактивной карты для поиска единомышленников в культурных проектах по всей России.

Фонд «Четверг» — это междисциплинарное пространство, которое объединяет художников, кураторов, культурных менеджеров, волонтеров и всех, кто любит и «делает» культуру. Организация создает культурные проекты, поддерживает и развивает профессиональное сообщество, а также масштабирует практики менеджмента в сфере культуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: