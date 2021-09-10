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Перекрытие одно из полос по Иркутскому тракту в Томске продлится до субботы

Дороги, ЖКХ, Томские новости, ограничение дороги жкх Перекрытие одно из полос по Иркутскому тракту в Томске продлится до субботы

В Томске до 14.00 субботы, 11 сентября, перекрыта одна полоса на участке дороги от ул. Иркутский тракт, 85б до кольцевого пересечение с ул. Беринга.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с аварийными работами на сетях горячего водоснабжения тепломагистрали 8б.

В связи с ограничением томичей просят быть внимательными и по возможности выбирать для движения альтернативные пути.

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