Перекрытие одно из полос по Иркутскому тракту в Томске продлится до субботы
10 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: admin.tomsk.ru
В Томске до 14.00 субботы, 11 сентября, перекрыта одна полоса на участке дороги от ул. Иркутский тракт, 85б до кольцевого пересечение с ул. Беринга.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с аварийными работами на сетях горячего водоснабжения тепломагистрали 8б.
В связи с ограничением томичей просят быть внимательными и по возможности выбирать для движения альтернативные пути.
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