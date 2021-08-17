Пропавшая в Томске школьница найдена
10 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские нашли пропавшую 8 сентября Александру Черникову, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Девушку нашли на ул. Пушкина. Ее доставили в ОМВД по Октябрьскому району и передали законным представителям.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 8 сентября около 13.00 девушка ушла из гимназии №29 и пропала.
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