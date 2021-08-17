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Пропавшая в Томске школьница найдена

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Томские полицейские нашли пропавшую 8 сентября Александру Черникову, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Девушку нашли на ул. Пушкина. Ее доставили в ОМВД по Октябрьскому району и передали законным представителям.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 сентября около 13.00 девушка ушла из гимназии №29 и пропала.

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