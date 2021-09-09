Первый томский блюзовый фестиваль вышел в онлайн

9 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Underground

Первый томский блюзовый фестиваль, приуроченный к 17-летию джаз-кафе Underground и организованный Международным культурно-просветительским центром ТУСУР, будет доступен в онлайне.

Сегодня, 9 сентября, в 19.00 все желающие смогут увидеть выступления Blues Doctors и Moscow Special Blues Trio в трансляции на Youtube. Именитые гости впервые сыграют на томской сцене. После концерта зрителей ждет масштабный джем-сейшн с участием выступавших музыкантов.

Напомним, фестиваль стартовал накануне, 8 сентября. В его рамках в течение двух дней на сцене Underground выступают Moscow Special Blues Trio Николая Добкина и один из самых востребованных блюзовых гитаристов Москвы Вадим Иващенко. Каждый вечер гостей ждет масштабный джем-сейшн с участием всех музыкантов фестиваля.

Подробнее ознакомиться с программой, а также приобрести билеты можно здесь. Стоимость: 450 — 1450 рублей.

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