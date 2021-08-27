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В Томске разыскивают пропавшую школьницу

Происшествия, Томские новости, пропала розыск девушка В Томске разыскивают пропавшую школьницу

В Томске устанавливают местонахождение Черниковой Александры 2007 года рождения, которая пропала накануне, 8 сентября.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, вчера в 13.00 девушка вышла из гимназии № 29, расположенной по адресу ул. Новосибирская, 39, и не вернулась.

Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком.

Девушка была одета в темно синий брючный костюм, черную футболку с рисунками зеленых бананов, на ногах черные танкетки на высокой платформе, при себе портфель черный с белыми надписями.

Всех, кто знает о местонахождении девушки просят обращаться в УМВД по телефону 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.

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