В Томске откроют школу инклюзивного туризма

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске организуют обучение гидов — сопровождающих для туристских групп с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Школу организуют Туристский информационный центр Томска, Томский техникум социальных технологий и Томская ассоциация маркетинга территорий.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в рамках проекта предполагается создание интерактивных экскурсий по объектам, обслуживание на которых туристов с инвалидностью было невозможным.

В сообщении также отмечается, что школа гидов — сопровождающих в инклюзивном туризме на базе Томского техникума социальных технологий станет первым шагом в программе обеспечения кадрами туристических достопримечательностей для принятия туристов с ОВЗ.

Обучение осуществляется при грантовой поддержке Фонда президентских грантов.

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