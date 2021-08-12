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Двое погибли, один пострадал при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Томской области

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Утром, 8 сентября, на трассе Кожевниково - Мельниково столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.00. В результате ДТП два человека, находившихся в легковом автомобиле, скончались. Один - доставлен в медучреждение.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону дежурной части ОМВД России по Шегарскому району: 8 (3824) 722-433

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