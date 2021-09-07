Томичка хотела получить компенсацию за некачественный товар, но лишилась почти 70 тыс. рублей
Пожилая жительница Томска стала жертвой мошенников, которые предложили ей получить компенсацию за якобы фальсифицированные лекарственные препараты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Центробанка. Она рассказала, что сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, промышлявшую продажей фальсифицированных лекарств, и теперь томичке положена выплата в 450 тыс. рублей, как потерпевшей от рук мошенников.
Пенсионерка поверила словам звонившей, так как в течении, долгого времени заказывала лекарственные препараты через интернет. Сотрудница Центробанка уточнила, что для получения компенсации необходимо только оплатить комиссионный сбор в 25 тыс. рублей. Женщина перевела деньги на счет, который указала звонившая.
После получения денег мошенница сообщила, что в Томске выплаты уже прекращены и деньги томичка получит не переводом на счет в банке, а наличными средствами, которые ей доставят из соседнего региона инкассаторы, услуги которых обойдутся в 44 000 рублей.
В общей сложности, потерпевшая перевела на счет мошенников 69 000 рублей, после получения денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь.
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