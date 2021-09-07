Томичка хотела получить компенсацию за некачественный товар, но лишилась почти 70 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2021 // Фото: freepik.com

Пожилая жительница Томска стала жертвой мошенников, которые предложили ей получить компенсацию за якобы фальсифицированные лекарственные препараты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Центробанка. Она рассказала, что сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, промышлявшую продажей фальсифицированных лекарств, и теперь томичке положена выплата в 450 тыс. рублей, как потерпевшей от рук мошенников.

Пенсионерка поверила словам звонившей, так как в течении, долгого времени заказывала лекарственные препараты через интернет. Сотрудница Центробанка уточнила, что для получения компенсации необходимо только оплатить комиссионный сбор в 25 тыс. рублей. Женщина перевела деньги на счет, который указала звонившая.

После получения денег мошенница сообщила, что в Томске выплаты уже прекращены и деньги томичка получит не переводом на счет в банке, а наличными средствами, которые ей доставят из соседнего региона инкассаторы, услуги которых обойдутся в 44 000 рублей.

В общей сложности, потерпевшая перевела на счет мошенников 69 000 рублей, после получения денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь.

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