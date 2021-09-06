Томский фестиваль «Театр в кармане» продлевает прием заявок и переносится

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2021 // Фото: tuz-tomsk.ru

В Томском Театре юного зрителя приняли решение продлить прием заявок на участие в VII областном молодежном фестивале коротких спектаклей «Театр в кармане» до 19 сентября в связи с его переносом на ноябрь, сообщают в пресс-службе ТЮЗа.

В этом году седьмой по счету фестиваль пройдёт 14 ноября при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР на малой сцене ТЮЗа с онлайн-трансляцией. Все потенциальным участникам необходимо заполнить онлайн-анкету, в которой нужно сообщить краткое резюме коллектива/актёра, предоставить ссылку на видеозапись спектакля, участвующего в фестивале и технический райдер.

Предварительный отбор присланных заявок осуществляется экспертной комиссией. Афиша фестиваля будет опубликована после 27 сентября. Фестивальные показы оценивают члены жюри, в состав которого входят известные театральные режиссёры, артисты и критики. Победители фестиваля получают ценные призы.

Традиционно фестиваль сопровождает насыщенная образовательная программа. Мастер-классы для участников и открытые лекции ведут авторитетные театральные педагоги, режиссёры, актёры. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые полностью прошёл онлайн, этот опыт помог ТЮЗу: в новом фестивальном цикле программа мастер-классов существенно расширится (часть будет реализована в Zoom), в ней появятся мастер-классы по художественному оформлению спектаклей и лекции о современном театре.

Напомним, прием заявок на участие в фестивале «Театр в кармане» стартовал в феврале 2021 года. Тогда предполагалось, что мероприятие пройдет в апреле.

Познакомиться с остальными условиями участия можно на странице фестиваля.

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