Медведь зашел в микрорайон Южные ворота в Томске

Егеря и охотовед выслеживают медведя, которого видели в микрорайоне Южные ворота Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

«В пятницу поступило сообщение, что медведя видели у Южных ворот. (...) Сейчас он находится в лесном массиве в районе села Трубачево. Это большой черный взрослый медведь», — сказал Истомин.

По его словам, сейчас принимается решение об отстреле данного медведя.

Микрорайон Южные ворота находится на территории поселка Зональная станция Томского района. Он рассчитан на 30 тыс. человек, к 2021 году там возвели 22 многоэтажных дома.

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