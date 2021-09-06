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Роснефть снизила долю в Томскнефти с 50% до 0%

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«Роснефть» снизила долю в «Томскнефти» с 50% до 0%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сущфакт «Роснефти».

Дата, когда у эмитента произошло прекращение владение долей — 31 августа.

«Роснефть» и «Газпром нефть» стали акционерами «Томскнефти» на паритетных началах в 2007 году в рамках распродажи активов НК «ЮКОС». Оператором «Томскнефти» является «Роснефть».

АО «Томскнефть» ВНК» является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, «Томскнефть» является агентом по разработке двух лицензионных участков «Роснефти».

«Интерфакс» направил запрос в «Роснефть», в «Газпром нефти» не комментируют информацию.

В конце прошлого года «Роснефть» объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными. Так, «Роснефть» приняла решение о продаже на рыночных условиях части объектов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщали «Интерфаксу» в компании. «Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири», — уточняли в «Роснефти».

Один из ключевых покупателей хвостовых активов «Роснефти» — ННК бизнесмена Эдуарда Худайнатова. Ранее «Роснефть» уже продала ННК «Варьеганнефтегаз». Кроме того, 31 августа ННК получила контроль в «Сахалинморнефтегазе» и «Северной нефти», а «Роснефть» снизила доли в этих компаниях до 16%.

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