Томская тату-студия создала проект, посвященный деревянным наличникам

Томская тату-студия Sticks & Bones создала проект, посвященный деревянному зодчеству города. Своими работами команда хотела показать «художественную неповторимость, которой пронизан современный Томск».

«Естественное обветшание, пожары и самовольные перестройки приводят к постепенному исчезновению последних уголков старого Томска. Словом, деревянное зодчество нуждается в охране и реставрации.

Мы подготовили небольшой проект, посвящённый сохранившимся резным домам нашего города», — говорится в инстаграм-аккаунте студии.

Началось все ещё в доковидные времена, когда ребята устраивали в своей студии «walk in day» — мероприятие, где люди в порядке живой очереди могли сделать себе небольшую татуировку за фиксированную плату. Каждое такое событие имело определенную тематику.

«Год назад мы с ребятами подумали, что будет здорово приурочить „walk in day“ ко Дню города или же просто сделать эскизы с колоритными местами Томска. Но, к сожалению, у ковида были свои планы на мероприятия с большим скоплением людей, поэтому формат пришлось изменить», — рассказала «Томскому Обзору» администратор Sticks & Bones Юля.

Автором итоговой концепции стал руководитель студии Максим. А эскизы делали восемь сотрудников — Ксения, Виктория, Илья, Василий, Надежда, Мария, Валентина, включая самого Максима. В итоге получилось девять наличников, каждый из которых мог выбрать любой желающий.

«Задумка коллективная, но главный организатор, конечно, наш руководитель Макс. Он собрал все идеи в кучу, переработал и так появился этот небольшой проект. По сути, он ни на что не направлен, просто лишний раз напоминает в каком красивом городе мы живем», — отметила администратор.

Идея многим понравилась, поэтому большинство наличников было сразу занято. Как рассказывает Юля, краеведческая тематика является достаточно востребованной темой. В студию часто поступают запросы от туристов и студентов из других городов и стран.

Фото: Sticks & Bones Tattoo Tomsk

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